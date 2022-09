Candidata | la donna che vuole il posto di Letta La resa dei conti è partita

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il disastro delle elezioni del 25 settembre il segretario Enricoha annunciato che accompagnerà il Pd verso il congresso, nel 2023, senza candidarsi ma ladeitra i dem è già iniziata e i primi nomi vengono allo scoperto. Come quello di Paola De Micheli, ex ministra dei Trasporti, econ il Pd alla Camera, che avrebbe deciso di "partecipare al congresso dem e candidarsi alla segreteria", riferiscono fonti a lei vicine. Insomma, unaper guidare il principale partito di opposizione al governo di centrodestra che con tutta probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni.spera in un congresso già a gennaio, ma c'è fibrillazione in vista delle alleanze, anche in vista delle prossime regionali. Non solo. Tra i nodi che si presentano all'inizio di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ex ministra Paola De Micheli ha deciso: si candiderà alla segreteria del Pd al congresso che, nelle intenzioni di Enrico Letta , partirà da ottobre. Sarà così la primaa scendere in campo in attesa di capire se anche Elly Schlein , al momento neanche iscritta ai dem, farà altrettanto. Ufficiosamente già in corsa è anche il sindaco di Pesaro Matteo ...... 37 anni, ex europarlamentare, oggi vice - governatrice proprio di Bonaccini,... C'è chi la ritiene fra i pochi nomi spendibili per recuperare consensi a sinistra: è giovane, è. Un''anti ... Giorgia Meloni, le svolte storiche nella politica