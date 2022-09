Cambio del Dirigente scolastico: come effettuare la variazione all’INAIL (Di martedì 27 settembre 2022) Per la rubrica dedicata agli adempimenti amministrativi che interessano le segreterie delle istituzioni scolastiche caratterizzate dal Cambio del Dirigente scolastico, caso frequente in questo periodo alla luce del trasferimenti operati dagli uffici scolastici regionali, proseguiamo con un focus dedicato alla registrazione del nuovo Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’ente, sulla piattaforma dell’INAIL ai fini dell’utilizzo del servizio di verifica dei DURC online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) Per la rubrica dedicata agli adempimenti amministrativi che interessano le segreterie delle istituzioni scolastiche caratterizzate daldel, caso frequente in questo periodo alla luce del trasferimenti operati dagli uffici scolastici regionali, proseguiamo con un focus dedicato alla registrazione del nuovo, legale rappresentante dell’ente, sulla piattaforma dell’INAIL ai fini dell’utilizzo del servizio di verifica dei DURC online. L'articolo .

riotta : Ma i direttori, i giornalisti, gli editorialisti che per anni hanno negato il cambio del clima, diffuso odio per gl… - angelomangiante : Federer-Sampras. Wimbledon 2001, la partita che cambiò il tennis moderno. Unica sfida tra i due. La mia telecrona… - orizzontescuola : Cambio del Dirigente scolastico: come effettuare la variazione all’INAIL - Livio75795015 : @ADeLuca_SlcCgil @LaStampa Le imprese del nord creano lavoro e danno uno stipendio in cambio. Chi percepisce il r… - contextuo : RT @chiccotesta: Scommettiamo che in cambio dell’appoggio Berlusconi chiede la Presidenza del Senato e che la Meloni gli dice no? -