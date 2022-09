“Calzedomania – A Legs Celebration”: evento a Parigi (Di martedì 27 settembre 2022) Calzedonia ha sorpreso ospiti e celebrities internazionali con un’experience inedita: una celebrazione del legwear indimenticabile, ideata con l’agenzia creativa Villa Eugénie Parigi – Una perfetta alchimia di fascino e cultura pop, tra le meraviglie della Ville Lumière. Calzedonia ha conquistato Parigi con Calzedomania – A Legs Celebration: esperienza immersiva creata per celebrare i suoi capi iconici nell’accattivante atmosfera della fashion week Parigina. Calzedonia, forte di oltre 215 punti vendita sul territorio francese, non poteva che scegliere la Francia come suo palcoscenico, ideando un evento destinato a confermare il glamour internazionale del brand veronese quale player leader nell’universo del legwear: presente in ben 53 Paesi, con oltre 2.100 punti ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) Calzedonia ha sorpreso ospiti e celebrities internazionali con un’experience inedita: una celebrazione del legwear indimenticabile, ideata con l’agenzia creativa Villa Eugénie– Una perfetta alchimia di fascino e cultura pop, tra le meraviglie della Ville Lumière. Calzedonia ha conquistatocon– A: esperienza immersiva creata per celebrare i suoi capi iconici nell’accattivante atmosfera della fashion weekna. Calzedonia, forte di oltre 215 punti vendita sul territorio francese, non poteva che scegliere la Francia come suo palcoscenico, ideando undestinato a confermare il glamour internazionale del brand veronese quale player leader nell’universo del legwear: presente in ben 53 Paesi, con oltre 2.100 punti ...

