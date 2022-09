Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, la distanza tra domanda e offerta (Di martedì 27 settembre 2022) Rafael Leao, attaccante del Milan, può firmare il Rinnovo del contratto con il club rossonero. Ma c'è ancora una distanza ampia da colmare Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 settembre 2022) Rafael, attaccante del, può firmare ildel contratto con il club rossonero. Ma c'è ancora unaampia da colmare

