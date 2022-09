Calciomercato Milan, pericolo dalla Premier per Leao! Cosa succede (Di martedì 27 settembre 2022) Calciomercato Milan: pericolo dalla Premier League per Rafael Leao. Cosa succede nel futuro del talento portoghese Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la fiducia del Milan per il rinnovo di Leao, non si placano le sirene provenienti dalla Premier League. Dopo i corteggiamenti estivi del Chelsea è il Manchester City ad essersi interessato al talento portoghese. Il Milan è disposto a mettere sul piatto una cifra più alta per trattenere Leao, superare la soglia dei sei milioni di euro. L’operazione sta andando avanti da tempo e il giocatore lancia chiari messaggi alla società. Rafa è riconoscente del lavoro svolto dal club per la sua crescitae non vorrebbe tradire la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022)League per Rafael Leao.nel futuro del talento portoghese Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la fiducia delper il rinnovo di Leao, non si placano le sirene provenientiLeague. Dopo i corteggiamenti estivi del Chelsea è il Manchester City ad essersi interessato al talento portoghese. Ilè disposto a mettere sul piatto una cifra più alta per trattenere Leao, superare la soglia dei sei milioni di euro. L’operazione sta andando avanti da tempo e il giocatore lancia chiari messaggi alla società. Rafa è riconoscente del lavoro svolto dal club per la sua crescitae non vorrebbe tradire la ...

