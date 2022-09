Calciomercato Milan, doccia gelata per Pioli: il top può finire al City (Di martedì 27 settembre 2022) Il tecnico del Milan Stefano Pioli non può dormire sonni tranquilli: uno dei suoi big è attenzionato dal Manchester City di Pep Guardiola Il Milan vuole ripartire. Lo scivolone di San Siro prima della sosta ha generato un pizzico di rammarico nel gruppo di Stefano Pioli, che con il Napoli ha giocato una buona partita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 settembre 2022) Il tecnico delStefanonon può dormire sonni tranquilli: uno dei suoi big è attenzionato dal Manchesterdi Pep Guardiola Ilvuole ripartire. Lo scivolone di San Siro prima della sosta ha generato un pizzico di rammarico nel gruppo di Stefano, che con il Napoli ha giocato una buona partita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PietroMazzara : Paolo #Maldini alla #Gazzetta: “Leao sa che il suo percorso di crescita è al #Milan. Sento di avere delle buone pos… - cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - cmdotcom : Il #Milan e gli indizi di #Massara sul mercato: sul taccuino c'è anche #Doku - Angelredblack1 : RT @RadioRossonera: L'ultima idea del #Milan per il reparto difensivo è italiana e viene da un grande inizio di stagione ?????? - serieAnews_com : ?? #CalciomercatoMilan, #ManchesterCity su #Leao ??? la #Premier spinge per il portoghese, #Maldini vuole chiudere il… -

Milan assediato per Leao: non c'è solo il Chelsea, Maldini pronto a sforare il tetto Maldini si dice fiducioso per il rinnovo del suo contratto, il Milan vuole stringere i tempi ed è pronto ad andare oltre i 6 milioni di euro netti all'anno. Però le richieste del giocatore salgono e ... Inter: la richiesta di Skriniar, più vicino al PSG Commenta per primo Milan Skriniar si allontana dall'Inter . L'incontro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno slitta a dopo la doppia sfida con il Barcellona in Champions League . Come si legge sulla Gazzetta ... MilanLive.it Da Calabria a Tonali: le ultime sugli infortunati del Milan Il Milan nella giornata di oggi tornerà a lavoro per preparare la gara con l'Empoli. La sfida andrà in scena allo Stadio Carlo Castellani sabato 1 ottobre ... Montella: “L’Atalanta darà fastidio a tutti” Il tecnico dell’Adana: “Il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese” Vincenzo Montella sta vivendo una seconda giovinezza da allenatore alla guida dell’Adana. L’ex tecnico del Milan ... Maldini si dice fiducioso per il rinnovo del suo contratto, ilvuole stringere i tempi ed è pronto ad andare oltre i 6 milioni di euro netti all'anno. Però le richieste del giocatore salgono e ...Commenta per primoSkriniar si allontana dall'Inter . L'incontro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno slitta a dopo la doppia sfida con il Barcellona in Champions League . Come si legge sulla Gazzetta ... Calciomercato Milan, colpo dalla Cremonese: ipotesi confermata Il Milan nella giornata di oggi tornerà a lavoro per preparare la gara con l'Empoli. La sfida andrà in scena allo Stadio Carlo Castellani sabato 1 ottobre ...Il tecnico dell’Adana: “Il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese” Vincenzo Montella sta vivendo una seconda giovinezza da allenatore alla guida dell’Adana. L’ex tecnico del Milan ...