Calciomercato, il Chelsea pressa per Dumfries: l’Inter ha pronto il sostituto (Di martedì 27 settembre 2022) Proseguono le voci su una possibile partenza di Denzel Dumfries e allora l’Inter si starebbe cautelando in caso di addio dell’olandese. L’esterno olandese sembrerebbe ancora nel mirino del Chelsea che sembrerebbe intenzionato a bloccarlo già da gennaio per averlo la prossima stagione, scrive oggi il Corriere dello Sport. Inter Singo Torino In caso di partenza dell’olandese, l’Inter avrebbe individuato da tempo Wilfried Singo, esterno destro ivoriano in forza al Torino come possibile sostituto per il 2023/24. Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) Proseguono le voci su una possibile partenza di Denzele allorasi starebbe cautelando in caso di addio dell’olandese. L’esterno olandese sembrerebbe ancora nel mirino delche sembrerebbe intenzionato a bloccarlo già da gennaio per averlo la prossima stagione, scrive oggi il Corriere dello Sport. Inter Singo Torino In caso di partenza dell’olandese,avrebbe individuato da tempo Wilfried Singo, esterno destro ivoriano in forza al Torino come possibileper il 2023/24.

sportli26181512 : CorSport: 'Non solo il Chelsea: c'è anche il City in pressing su Leao': 'C'è anche il City in pressing su Leao', ti… - MilanNewsit : CorSport: 'Non solo il Chelsea: c'è anche il City in pressing su Leao' - milansette : CorSport: 'Non solo il Chelsea: c'è anche il City in pressing su Leao' #acmilan #rossoneri - internewsit : Dumfries, il Chelsea c'è ma intenzione Inter chiara. Individuato un sostituto - CdS - - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Inter, #Zhang: nuovo mandato a un'altra banca, quella che ha venduto il #Chelsea #RaineGroup -