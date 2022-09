Calcio | Fifa | Infantino incontra a Ginevra il presidente dell’Unrhc

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Nell’incontro tra ildella, Gianni, e quello del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unrhc), Federico Villegas, si è parlato del ruolo che ilpuò avere nell’aiutare a promuovere i diritti umani. “Sono molto contento di aver condiviso con lui come i Mondiali in Qatar siano un’opportunità per portare avanti riforme più durature. L’abolizione del sistema della kafala, l’introduzione di salari minimi e le misure di protezione per i lavoratori sono tra i cambiamenti positivi riconosciuti e lodati dalle organizzazioni internazionali indipendenti. Laha giocato un ruolo importante nei progressi compiuti in brevissimo tempo e continueremo a lavorare insieme alle autorità del Qatar per assicurarci che l’imminente manifestazione sia un torneo in cui tutti ...