Calcio femminile, Champions League 2022-2023: la Juventus si gioca il tutto per tutto contro l'HB Køge (Di martedì 27 settembre 2022) tutto per tutto. Domani la Juventus Women (ore 20.30) disputerà la gara di ritorno del Round 2 di Champions League 2022-2023 di Calcio femminile che mette in palio la qualificazione alla fase a gironi della massima competizione continentale per club. Le bianconere, sul rettangolo verde del "Giuseppe Moccagatta" ad Alessandria, affronteranno le campionesse di Danimarca dell'HB Køge dopo che la sfida in terra danese si era conclusa sull'1-1 per effetto delle realizzazioni della statunitense Maddie Pokorny per le padrone di casa e della svedese Amanda Nildén per le campionesse d'Italia. Per la regola UEFA volta a premiare chi realizza più gol nel computo dei due match non ...

