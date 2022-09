Calcio, Europei 2024: Italia testa di serie al sorteggio delle qualificazioni, ma rischia di pescare Francia e Inghilterra… (Di martedì 27 settembre 2022) Quando manca una sola giornata di incontri al termine della fase a gironi della UEFA Nations League 2022-2023, l’Italia è già certa di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai Campionati Europei di Calcio maschile 2024. Le varie fasce verranno stabilite infatti in base ai risultati della Nations League, dove gli Azzurri hanno vinto il proprio girone nella Lega A accedendo alla Final Four della manifestazione. Euro 2024 si disputerà in Germania, che in qualità di Paese ospitante non dovrà affrontare le qualificazioni ed è qualificata di diritto per la fase finale. Le altre 23 partecipanti verranno fuori dal lungo cammino delle qualificazioni, con le prime due ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Quando manca una sola giornata di incontri al termine della fase a gironi della UEFA Nations League 2022-2023, l’è già certa di esseredialper leai Campionatidimaschile. Le varie fasce verranno stabilite infatti in base ai risultati della Nations League, dove gli Azzurri hanno vinto il proprio girone nella Lega A accedendo alla Final Four della manifestazione. Eurosi disputerà in Germania, che in qualità di Paese ospitante non dovrà affrontare leed è qualificata di diritto per la fase finale. Le altre 23 partecipanti verranno fuori dal lungo cammino, con le prime due ...

