Calcio: Antonello, 'nuovo stadio valore aggiunto per i club e per la città di Milano'

Milano, 27 set. - (Adnkronos) - "In un progetto di rigenerazione urbana, San Siro ha un distretto multifunzionale con una vocazione di natura sportiva. Siamo a San Siro e anche nel nuovo progetto verrà valorizzato questo aspetto. Il nuovo impianto sarà un punto di arrivo e rispetto al progetto iniziale i club hanno rimodulato le volumetrie per più di un terzo, abbiamo più che raddoppiato il verde. Vorrei ricordare che questa diventerà una zona a traffico limitato, forse la più grande di Milano. Riteniamo il nuovo stadio possa essere un valore aggiunto non solo per i club ma anche per i cittadini". Così l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, nel corso di una conferenza stampa insieme ...

