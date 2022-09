Brasile | sondaggio | Bolsonaro recupera su Lula a 5 giorni da voto

MaurizioBrando : RT @GenCar5: Secondo l’ultimo sondaggio Datafolha la #sinistra è data a un passo dal trionfo al primo turno nelle presidenziali in #Brasile… - VincenzoIanno16 : RT @globalistIT: - globalistIT : - telodogratis : Brasile: sondaggio, Lula al 45% e Bolsonaro al 35% - transnazionale : Brasile: sondaggio, Lula al 45% e Bolsonaro al 35% #spaziotransnazionale informa -

A cinque giorni dalle elezioni in, l'ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha il 48,3% delle intenzioni di voto contro il ... è quanto rivela undell'agenzia AlasIntel divulgato da ...A sei giorni dalle elezioni in, il voto resta polarizzato tra i due principali candidati: l'ex presidente Luiz Inácio Lula ... Jair Bolsonaro: è quanto rivela unpubblicato oggi dall'...Sondaggi politici: Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), è sceso dello 0,1% mentre Bolsonaro, candidato alla rielezione per il Partito liberale (Pl, di destra), è cresciuto del ...A cinque giorni dalle elezioni in Brasile, l'ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha il 48,3% delle intenzioni di voto contro il 41% dell'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, che ha dunque r ...