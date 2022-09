Brasile-Tunisia stasera in tv: orario, diretta tv e streaming amichevole internazionale (Di martedì 27 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Brasile-Tunisia, sfida valida come amichevole internazionale. Prosegue la preparazione in vista dei Mondiali della selezione verdeoro, che dopo il 3-0 rifilato al Ghana scende in campo contro un’altra nazionale africana. Si tratta della Tunisia in un match che andrà in scena al Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di martedì 27 settembre, con la partita che non verrà trasmessa in diretta da parte di nessuna emittente in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida come. Prosegue la preparazione in vista dei Mondiali della selezione verdeoro, che dopo il 3-0 rifilato al Ghana scende in campo contro un’altra nazionale africana. Si tratta dellain un match che andrà in scena al Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di martedì 27 settembre, con la partita che non verrà trasmessa inda parte di nessuna emittente in Italia. SportFace.

