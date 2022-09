Botte e minacce alla compagna | isolata senza cellulare e pronta a tornare da lui dopo il ricovero | arrestato un uomo nel Milanese

H0LICJIW0N : e per fortuna sono solo minacce e insulti virtuali, immagina essere non uomo bianco cis etero che riceve irl insult… - Massi_Dubai : RT @harriton777: avrebbero ucciso tutti. Ma si è rivelata un'altra intimidazione. Lo ha detto uno dei militari rilasciati, che, dopo lo sca… - harriton777 : avrebbero ucciso tutti. Ma si è rivelata un'altra intimidazione. Lo ha detto uno dei militari rilasciati, che, dopo… - CarlinoMacerata : Botte e minacce alla moglie Uomo finisce a processo -

... un 40enne già noto alle forze dell'ordine per, lesioni personali e maltrattamenti. In ... " La sta ammazzando di" , avrebbe riferito ai militari il cittadino spaventato. Sul posto è, così,...... " Correte, la sta ammazzando di". L'intervento sarebbe, ovviamente, scattato subito e ... il tutto davanti alla figlia piccola, ed ora dovrà rispondere di, lesioni personali e ... Botte, minacce con coltello e insulti, due gruppi di minorenni nei guai Per mesi ha subito in silenzio. Con le amiche prima e i militari poi ha mentito per coprire il suo aguzzino. Un aguzzino dal quale è tornata anche dopo aver passato giorni in ospedale a causa delle bo ...Una segnalazione anonima ha impedito che accadesse il peggio. Un 40enne del napoletano è stato colto in flagrante dai carabinieri mentre picchiava selvaggiamente la moglie di fronte alla figlia di qua ...