"Bossi senatore a vita". La proposta di Salvini dopo la figuraccia leghista (Di martedì 27 settembre 2022) Si è trattato senz'altro di una delle notizie più clamorose di questa tornata elettorale: lo storico ex segretario della Lega Umberto Bossi, da trentacinque anni in Parlamento, non è stato rieletto alla Camera dei deputati. Un esito che ha terremotato un partito già particolarmente sconquassato dal voto di domenica, visto il crollo di consenso che si è registrato un po' ovunque. Soprattutto nelle storiche roccaforti del nord-est. A fare le spese del calo vertiginoso di voti è stato quindi anche il Senatùr, nonostante fosse candidato in uno dei collegi considerati blindati come quello di Varese, una sorta di costituency leghista. E che la notizia abbia prodotto effetti particolarmente vistosi lo provano anche le parole dello stesso Salvini, che non si è sotratto al commento.

