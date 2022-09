Bossi e Maroni scaricano Salvini | si scatenano i bookmakers | chi sarà il prossimo leader della Lega

(Di martedì 27 settembre 2022) I segnali di frattura nellasono evidenti da mesi, malgrado siano stati dissimulati tra «no comment», sporadiche dichiarazioni sibilline, abbracci e foto di circostanza, e il continuo rinvio del congresso. E solo ora, a débâcle elettorale avvenuta e certificata sotto il 9%, per il Carroccio inizia la resa dei conti. E inizia a stringersi la morsa intorno allaship di Matteo, che però nel frattempo in Parlamento ha imbarcato la schiera di alcuni suoi “fedelissimi”, in modo da sminare il campo da possibili scontri che rischierebbero di minare il suo Carroccio. Ma lontano da Roma, si sa da tempo, la verità è ben altra. Il mancato riconoscimento del flop elettorale da parte di, che di fatto era atteso all’interno del partito, ma non con percentuali così pesanti, continua a infastidire i vertici ...

: 'Ci vuole un nuovo segretario, ho un nome ma non lo faccio'. E si parla di congresso Il partito aveva ricandidatoin quello che sembrava un collegio blindatissimo , in cima al listino ...Anche perché lo stessodice che 'il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro ed ... A farsi portavoce di questo messaggio è l'ex ministro ed ex segretario Robertoin un contributo ...ELEZIONI POLITICHE 2022 – Giorgia Meloni è senz’altro la vincitrice delle elezioni politiche 2022, che si sono svolte il 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia ha ottenuto il 26% delle preferenz ...Dopo 35 anni, Umberto Bossi esce dal Parlamento . Il fondatore della Lega , per la prima volta dal 1987, non è stato eletto dopo che era ...