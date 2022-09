Borsa | seduta ad alta volatilita' con impennata gas | Milano chiude a - 1 | 2% - 2

infoiteconomia : Borsa: seduta ad alta volatilita' con impennata gas, Milano chiude a -1,2% - ClaudiaGiarri : @matilda1370 Secondo Pipol la tizia avrebbe un contenzioso con la Ferraro. Durante una seduta di declutering (spieg… - dariomasiero : RT @sole24ore: ?? Seduta ad alta volatilità per le #Borse europee, che hanno più volte invertito la rotta mentre gli investitori continuano… - 24ORERadiocor : Borsa: seduta ad alta volatilita' con impennata gas, Milano chiude a -1,2% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - sole24ore : ?? Seduta ad alta volatilità per le #Borse europee, che hanno più volte invertito la rotta mentre gli investitori co… -

SoldiOnline.it

Tra i 438 titoli scambiati sul listino milanese, 133 azioni hanno chiuso laodierna in rialzo, mentre 192 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 113 azioni. 27 - 09 - ...+0,31% per Exor nella prima giornata di quotazione sulla soladi Amsterdam. Ppa - 27 - 09 - 22 18:35:46 (0551) 5 NNNN Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (27 settembre 2022) Borsa: seduta ad alta volatilita' con impennata gas, Milano chiude a -1,2% Il prezzo del metano sul finale frena a 183 euro (+5,4%) (Il Sole 24 Ore… Leggi ...Milano conclude in deciso calo (-1,16% con il Ftse Mib a 20.961 punti sotto soglia 21.000), una seduta incerta, e fa peggio degli altri listini europei, anch'essi in rosso. Pesano l'allargamento dello ...