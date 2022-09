Borsa: Milano chiude in deciso ribasso ( - 1,16%) +RPT+ (Di martedì 27 settembre 2022) Piazza Affari chiude in deciso ribasso. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,16% a 20.961 punti. . 27 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Piazza Affariin. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,16% a 20.961 punti. . 27 settembre 2022

fisco24_info : Borsa: Milano chiude in deciso ribasso (-1,16%) +RPT+: (Ripetizione con titolo e testo corretto alla seconda riga) - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in deciso ribasso (-0,84%): Ftse Mib a 21.029 punti - Waltervenezian9 : @ardigiorgio Potresti parlare di mafia che strangola il sud, e investe in borsa a Milano ? Troppo pericoloso vero?… - ansa_economia : Borsa: Europa cauta dopo Wall Street, Milano cede (-0,4%). In tensione spread e rendimenti, rally di Nexi e Tim… - fisco24_info : Borsa: Europa cauta dopo Wall Street, Milano cede (-0,4%): In tensione spread e rendimenti, rally di Nexi e Tim -