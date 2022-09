Boom di accessi su Pornhub nel giorno delle elezioni politiche | “Un dato mai registrato negli ultimi 10 anni”

(Di martedì 27 settembre 2022)2022:disuneldel votodisunel2022: a rivelarlo sono i dati della piattaforma di porno gratuito in streaming, pubblicati in esclusiva da FQMagazine. Secondo le rilevazioni, infatti, dalle 9 del mattino di domenica 25 settembre fino alle 22 dello stesso, in Italia è statoun aumento costante dei contatti con il picco che è stato raggiunto intorno alle 17. Il traffico su, poi, è lievemente calato fino a crollare intorno alle 23, ora in cui sono stati diffusi i primi exit poll. Poi, dopo ...

lurezzz : C'era tanto bisogno di #serotonina #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #maratonamentana - cldferrilab : Si vede che le elezioni ispirano! ?? Elezioni, boom di accessi su Pornhub nel giorno delle votazioni: “Un dato mai… - FQMagazineit : Elezioni, boom di accessi su Pornhub nel giorno delle votazioni: “Un dato mai registrato da dieci anni a questa par… - LAYLAPAVONE : Comune di Milano, decollano i servizi digitali: boom di accessi al sito per certificati anagrafici, multe e tributi… -

Corriere Milano

Migliaia gliregistrati, moltissimi gli stranieri che hanno apprezzato i prodotti a KM0, attraverso degustazioni enogastronomiche delle numerose aziende che erano presenti: dai vini all'olio ...... all'Usl 3 le richieste di aiuto sono aumentate del 30 per cento negli ultimi due anni e l'Usl 4 ha calcolato oltre 500, dal 2018, nei suoi ambulatori e 320 pazienti ospedalizzati, di cui ... Comune di Milano, decollano i servizi digitali: boom di accessi al sito per certificati anagrafici, multe e... Dall’anoressia alla bulimia e binge eating, l’assunzione compulsiva di cibo, nel Veneziano il problema dei disturbi alimentari è sempre più serio, arrivando a colpire fasce di età che finora erano min ...Nel 2025, i giovani con patrimoni da 1 milione di dollari in Europa saranno 7 milioni. Un'opportunità da non perdere per i player del settore ...