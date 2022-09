Bonus 200 euro, al via le domande per autonomi e professionisti: cosa sapere (Di martedì 27 settembre 2022) autonomi e professionisti possono inviare le domande per ottenere il Bonus 200 euro, tutto quello che c’è da sapere Dopo una lunghissima attesa anche i lavoratori autonomi e i professionisti potranno finalmente richiedere il Bonus 200 euro, pagato dal governo Draghi per ricevere un sostegno durante questo delicato momento causato dal ‘caro-vita’. Denaro (Screenshot da Facebook)Le domande per richiedere il Bonus potranno essere presentate da oggi, lunedì 26 settembre 2022 all’Inps oppure alla cassa previdenziale di riferimento. Come per i pensionati e le altre categorie di lavorati è previsto un requisito fondamentale per ottenere il Bonus. Quale? ... Leggi su vesuvius (Di martedì 27 settembre 2022)possono inviare leper ottenere il200, tutto quello che c’è daDopo una lunghissima attesa anche i lavoratorie ipotranno finalmente richiedere il200, pagato dal governo Draghi per ricevere un sostegno durante questo delicato momento causato dal ‘caro-vita’. Denaro (Screenshot da Facebook)Leper richiedere ilpotranno essere presentate da oggi, lunedì 26 settembre 2022 all’Inps oppure alla cassa previdenziale di riferimento. Come per i pensionati e le altre categorie di lavorati è previsto un requisito fondamentale per ottenere il. Quale? ...

NobiliAVVOCATI : Al via le domande per il bonus una tantum da 200 euroI beneficiari della misuraQuando e come presentare domanda Dom… - lcrisigiovanni : RT @Altroconsumo: ?? Lavoratori autonomi e partite Iva possono da oggi presentare la domanda per ottenere il #bonus200euro. Le richieste van… - infoitinterno : Bonus 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti - infoitinterno : Bonus 200 euro 2022 Partite IVA: quando fare domanda all'INPS - infoitinterno : Cassa Forense: bonus di 200 euro per gli avvocati -