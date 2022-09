Bolsonaro come Trump: denuncia in anticipo brogli elettorali mentre è dietro Lula nei sondaggi (Di martedì 27 settembre 2022) Bolsonaro come Trump : mette le mani avanti per dare una eventuale (e probabile) sconfitta Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro , candidato alla rielezione alle presidenziali di domenica, ha ... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022): mette le mani avanti per dare una eventuale (e probabile) sconfitta Il presidente brasiliano, Jair, candidato alla rielezione alle presidenziali di domenica, ha ...

LaRobyMI : @GandolfoDomini1 @Reuters I nostri amici brasiliani sperano vinca Bolsonaro e come loro la maggior parte dei brasiliani - MassimoBenesse1 : @LucioMM1 Ma, nel caso, Bolsonaro non accetterà il risultato e visto che Brasile non è USA chissà come va a finire - globalistIT : - squopellediluna : Il terzogenito di Bolsonaro, regista della campagna elettorale del padre sui social ha trasformando il tema della v… - flaviagarrett : @matteosalvinimi Sono di destra, straniera, appoggio bolsonaro, vivo qui da quase 10 anni, con una figlia italiana,… -