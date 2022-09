Bollette: Nomisma Energia, per luce rischio aumento del 60% (Di martedì 27 settembre 2022) Nel prossimo trimestre le Bollette elettriche potrebbero aumentare di circa il 60%, con un nuovo massimo del prezzo dell'elettricità di 66,6 centesimi per kWh, 25 centesimi in più rispetto al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Nel prossimo trimestre leelettriche potrebbero aumentare di circa il 60%, con un nuovo massimo del prezzo dell'elettricità di 66,6 centesimi per kWh, 25 centesimi in più rispetto al ...

telodogratis : Bollette: l’allarme di Nomisma, per la luce si rischia un aumento del 60% - iconanews : Bollette: Nomisma Energia, per luce rischio aumento del 60% - villacalendasco : RT @fisco24_info: Bollette: Nomisma Energia, per luce rischio aumento 60%: Dato gas ancora preliminare, stimato un rialzo del 70% https://t… - GiaPettinelli : Bollette: l'allarme di Nomisma, per la luce si rischia un aumento del 60% - Economia - ANSA - fisco24_info : Bollette: Nomisma Energia, per luce rischio aumento 60%: Dato gas ancora preliminare, stimato un rialzo del 70% -