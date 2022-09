Bollette: ipotesi gas +70 per cento ed elettricità +60 per cento Nei prossimi giorni la comunicazione Arera (Di martedì 27 settembre 2022) Entro la fine del mese l’Agenzia per la regolazione del mercato dell’energia e le reti, Arera, comunicherà i parametri per il prossimo trimestre in relazione all’elettricità. Ad inizio novembre dovrebbero essere comunicati quelli per il gas, con prezzi che potrebbero essere in aumenti del 70 per cento rispetto al trimestre attuale. Secondo il centro studi Nomisma, per l’elettricità l’aumento potrebbe anche raggiungere il 60 per cento. L'articolo Bollette: ipotesi gas +70 per cento ed elettricità +60 per cento <small class="subtitle">Nei prossimi giorni la comunicazione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 settembre 2022) Entro la fine del mese l’Agenzia per la regolazione del mercato dell’energia e le reti,, comunicherà i parametri per il prossimo trimestre in relazione all’. Ad inizio novembre dovrebbero essere comunicati quelli per il gas, con prezzi che potrebbero essere in aumenti del 70 perrispetto al trimestre attuale. Secondo il centro studi Nomisma, per l’l’aumento potrebbe anche raggiungere il 60 per. L'articologas +70 pered+60 per Neila...

AgSciWriter : @pregiuliano Qui cominciano anche ad arrivare le prime bollette del gas. A Milano si parla di condomini morosi e in… - oarcu_lodit : @algida74 @LaDemonologa Sì, è un'ipotesi verosimile. Le variabili sono che Salvini non ci sta a fare il secondo del… - ros1900 : Sinceramente non credo, potrò sbagliarmi, che uno dei primi provvedimenti che farà la Meloni sia quello di abrogare… - cafifal : RT @DavideDavidec: @jacopo_at In realtà non basta parlare di bollette e inflazione, bisognerebbe trovare soluzioni. Quelle della coalizione… - DanieleLanati : RT @DavideDavidec: @jacopo_at In realtà non basta parlare di bollette e inflazione, bisognerebbe trovare soluzioni. Quelle della coalizione… -