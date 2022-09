(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiusure e nuovi disoccupati. 850.000 imprese chiuse. 3,5 milioni di posti di lavoro persi. I dati elaborati dal nostro centro studi, sebbene siano fatti su un campione ristretto ma significativo, confermano le fosche, ma purtroppo realistiche, previsioni fatte da altre associazioni". A dirlo Guido D'Amico presidente nazionale di. "Nei prossimi mesi - spiega - 850.000 piccole e microimprese chiuderanno a causa dell'insostenibile peso della bolletta energetica sui fatturati delle aziende. Le cifre, a volte stratosferiche, da sole non rendono il senso della gravità della situazione e la prospettiva catastrofica verso la quale siamo diretti. Il dato che certifica la chiusura delle aziende non è il pur impressionante dato assoluto, ma è la percentuale di fatturato che erode. In alcuni casi arriva al 50%, ma di solito ...

sab_italianoDOC : RT @Adnkronos: 'Nei prossimi mesi 850.000 piccole e microimprese chiuderanno a causa dell’insostenibile peso della #bolletta energetica sui… - Flavr7 : RT @Adnkronos: 'Nei prossimi mesi 850.000 piccole e microimprese chiuderanno a causa dell’insostenibile peso della #bolletta energetica sui… - Adnkronos : 'Nei prossimi mesi 850.000 piccole e microimprese chiuderanno a causa dell’insostenibile peso della #bolletta energ… - CiociariaO : Caro bollette, un macigno da 141 miliardi. A rischio 3,5 milioni di posti di lavoro Il problema riguarda 850.000 pi… - Scomunicando : CARO BOLLETTE – ConfimpreseItalia evitare una catastrofe economica e sociale -

TeleIschia

Riceviamo e pubblichiamo Viterbo,26.9.22. Da Confimprese Viterbo ed il suo direttore di Viterbo Gianfranco riceviamo CAROevitare una catastrofe economica e sociale. D'Amico: non resteremo inerti ad assistere alla chiusura di oltre 800 mila aziende Chiusure e nuovi disoccupati. 850.000 imprese ...Caro, evitare una catastrofe economica e sociale. È il grido d'allarme che lancia. Il presidente Guido D'Amico osserva: "Non resteremo inerti ad assistere alla chiusura di ... Bollette, ConfimpreseItalia: “Evitare una catastrofe economica e sociale” Roma, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) – “Chiusure e nuovi disoccupati. 850.000 imprese chiuse. 3,5 milioni di posti di lavoro persi. I dati elaborati dal nostro centro studi, sebbene siano fatti su un c ...Il problema riguarda 850.000 piccole e medie imprese. ConfimpreseItalia preoccupata per i costi sociali. Chiede di nazionalizzare i servizi di gestione di luce e gas ...