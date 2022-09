Bobo Vieri è sicuro: ”Abbiamo trovato una punta per la Nazionale” (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria degli Azzurri contro l’Ungheria ha regalato alla Nazionale di Roberto Mancini la possibilità di giocarsi le Final Four di Nations League. La buona prestazione della Puskas Arena ha riscosso apprezzamenti da molti giornalisti e opinionisti, fiduciosi per il futuro della Nazionale e piacevolmente sopresi dalle prestazioni di alcuni giocatori. Nelle ultime due partite del girone, il vero trascinatore degli Azzurri è stato Giacomo Raspadori: l’attaccante del Napoli ha timbrato il cartellino sia nella sfida contro l’Inghilterra, sia nella gara da dentro o fuori con la Nazionale ungherese. Il giovane italiano conferma così il suo momento d’oro, dopo le prime reti arrivate nelle scorse settimane agli ordini di Luciano Spalletti in campionato e in Champions League. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria degli Azzurri contro l’Ungheria ha regalato alladi Roberto Mancini la possibilità di giocarsi le Final Four di Nations League. La buona prestazione della Puskas Arena ha riscosso apprezzamenti da molti giornalisti e opinionisti, fiduciosi per il futuro dellae piacevolmente sopresi dalle prestazioni di alcuni giocatori. Nelle ultime due partite del girone, il vero trascinatore degli Azzurri è stato Giacomo Raspadori: l’attaccante del Napoli ha timbrato il cartellino sia nella sfida contro l’Inghilterra, sia nella gara da dentro o fuori con laungherese. Il giovane italiano conferma così il suo momento d’oro, dopo le prime reti arrivate nelle scorse settimane agli ordini di Luciano Spalletti in campionato e in Champions League. ...

alecattelan : Operazioni diplomatiche a Stasera c’è Cattelan, la pace tra Antonio Cassano e Ronaldo… Più o meno! Da stasera in s… - alecattelan : Ci vediamo domani sera - martedì 20 settembre - su @RaiDue dalle 23:00 con Stasera c’è Cattelan! Insieme a me la… - Raiofficialnews : “Sono molto felice di far parte di questo nuovo progetto di @RaiDue in un programma per il pubblico della notte. Tr… - Fantacalcio : Social Football Summit, Vieri e Adani sulla Bobo TV: 'Una vera rivoluzione' - GoalItalia : 'Ha mantenuto la promessa' ?? -