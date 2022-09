Bloccato il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino: «Esalta la mafia». Lui nega: «Tratto problemi sociali» – Il video (Di martedì 27 settembre 2022) La sindaca di Borgia in provincia di Catanzaro, Elisabeth Sacco, ha vietato lo svolgimento di un concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino, pseudonimo di Agostino Galluzzo. Nell’ordinanza, citata dal Giornale di Sicilia, si legge che «i testi delle canzoni del predetto cantante hanno contenuti espliciti contro i collaboratori di giustizia e sono inoltre espressione di solidarietà al sistema delle mafie». Nel documento, il sindaco afferma di essere venuto a conoscenza dalla stampa che De Martino «è stato destinatario di misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Palermo». Nelle scorse settimane, infatti, lo stesso Questore aveva intimato a De Martino il divieto di esibirsi al Teatro Vito Zappalà. Da qui, dunque, la ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) La sindaca di Borgia in provincia di Catanzaro, Elisabeth Sacco, ha vietato lo svolgimento di undelDe, pseudonimo di Agostino Galluzzo. Nell’ordinanza, citata dal Giornale di Sicilia, si legge che «i testi delle canzoni del predettohanno contenuti espliciti contro i collaboratori di giustizia e sono inoltre espressione di solidarietà al sistema delle mafie». Nel documento, il sindaco afferma di essere venuto a conoscenza dalla stampa che De«è stato destinatario di misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Palermo». Nelle scorse settimane, infatti, lo stesso Questore aveva intimato a Deil divieto di esibirsi al Teatro Vito Zappalà. Da qui, dunque, la ...

