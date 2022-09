Bianchi, “tanto di cappello”: il gesto dell’attaccante che ha condannato il Benevento e Caserta (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl suo gol in pieno recupero, oltre a regalare i tre punti al Brescia contro il Benevento, è costato la panchina a Fabio Caserta. Flavio Bianchi, match winner di quella sera, si è reso protagonista di un gesto molto particolare. Le immagini della sua esultanza in quell’occasione fecero il giro del web, in particolar modo i fotogrammi che videro un tifoso perdere il berretto, finito in campo proprio nel momento dell’abbraccio. L’account Instagram “troll serie B” fece notare scherzosamente a Bianchi che avrebbe dovuto restituire il cappello. Detto-fatto. L’attaccante delle rondinelle si è presentato personalmente a casa del tifoso e lo ha omaggiato con un nuovo cappello e con una sua maglia autografata, postando poi il tutto sui social con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl suo gol in pieno recupero, oltre a regalare i tre punti al Brescia contro il, è costato la panchina a Fabio. Flavio, match winner di quella sera, si è reso protagonista di unmolto particolare. Le immagini della sua esultanza in quell’occasione fecero il giro del web, in particolar modo i fotogrammi che videro un tifoso perdere il berretto, finito in campo proprio nel momento dell’abbraccio. L’account Instagram “troll serie B” fece notare scherzosamente ache avrebbe dovuto restituire il. Detto-fatto. L’attaccante delle rondinelle si è presentato personalmente a casa del tifoso e lo ha omaggiato con un nuovoe con una sua maglia autografata, postando poi il tutto sui social con ...

