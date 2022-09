Berlusconi presidente del Senato? Rischia di esserlo già alla seduta inaugurale (se Segre e Rubbia rinunciano) (Di martedì 27 settembre 2022) L’intenzione di ricoprire il ruolo di presidente del Senato non è stata mai esplicitata. Ma, svanito il sogno del Quirinale, l’attenzione di Silvio Berlusconi si è concentrata sulla seconda carica dello Stato. Indiscrezioni degli scorsi mesi, tra conferme e smentite, parlavano di un accordo siglato con Salvini (con un via libera di Meloni) che prevedeva proprio la poltrona più alta di Palazzo Madama al leader di Forza Italia, in cambio dell’appoggio dei Berlusconiani alla caduta del governo Draghi. Servirà ancora qualche giorno per sapere se il “sogno” si concretizzerà o meno. L’unica cosa certa è che Berlusconi torna al Senato, la stessa Istituzione dalla quale è stato espulso il 27 novembre del 2013, essendo stato dichiarato decaduto dopo la condanna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) L’intenzione di ricoprire il ruolo didelnon è stata mai esplicitata. Ma, svanito il sogno del Quirinale, l’attenzione di Silviosi è concentrata sulla seconda carica dello Stato. Indiscrezioni degli scorsi mesi, tra conferme e smentite, parlavano di un accordo siglato con Salvini (con un via libera di Meloni) che prevedeva proprio la poltrona più alta di Palazzo Madama al leader di Forza Italia, in cambio dell’appoggio deianicaduta del governo Draghi. Servirà ancora qualche giorno per sapere se il “sogno” si concretizzerà o meno. L’unica cosa certa è chetorna al, la stessa Istituzione dquale è stato espulso il 27 novembre del 2013, essendo stato dichiarato decaduto dopo la condanna ...

berlusconi : Forza Italia esiste ed è radicata nel cuore degli italiani. Siamo stati ancora una volta decisivi, grazie all'impe… - Adnkronos : Il presidente russo Vladimir '#Putin è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina' per 'sostituire i… - Antonio_Tajani : Tra poco saremo a Piazza del popolo, con il Presidente Berlusconi, per la grande manifestazione del centrodestra.… - rbabanksoleprop : @berlusconi @trpmbadba Presidente Berlusconi, mandami quel vestito doppiopetto, 44 ??Long, MetLife Tower 200 Park A… - AlCancro64 : @Michewolf Allora: Berlusconi presidente del senato, Salvini fuori dal governo, la Moratti alla Sanità. Forse Sgarbi alla cultura -