Berlusconi “Abbiamo una golden share sul rischio populismo” (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe”. Lo dice in un'intervista al “Corriere della Sera” Silvio Berlusconi, secondo cui Forza Italia è e sarà “protagonista del futuro di questo Paese”. “Abbiamo ottenuto un risultato vicino a quello della Lega, ma la corsa non era fra noi alleati”, sottolinea il leader azzurro. Se Abbiamo una golden share sul rischio populismo? “In teoria, certo l'Abbiamo, ma sono sicuro che non la dovremo mai usare. Però se pensassi davvero che esistesse il rischio di derive populiste, il governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe”. Lo dice in un'intervista al “Corriere della Sera” Silvio, secondo cui Forza Italia è e sarà “protagonista del futuro di questo Paese”. “ottenuto un risultato vicino a quello della Lega, ma la corsa non era fra noi alleati”, sottolinea il leader azzurro. Seunasul? “In teoria, certo l', ma sono sicuro che non la dovremo mai usare. Però se pensassi davvero che esistesse ildi derive populiste, il governo ...

berlusconi : Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lu… - berlusconi : Abbiamo chiuso la nostra campagna elettorale nella mia, nella nostra Milano. Vedere il Teatro Manzoni pieno è stato… - il_cappellini : Con l'occasione abbiamo anche potuto farci un'idea definitiva di cosa Berlusconi intende quando usa l'espressione 'persone perbene' - blogsicilia : #notizie #sicilia Berlusconi “Abbiamo una golden share sul rischio populismo” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Berlusconi “Abbiamo una golden share sul rischio populismo” - -