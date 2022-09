(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Bocchino Segretario Provinciale die Alberto Mignone Coordinatore Cittadino e Candidato al Senato della Repubblica Collegio plurinominale n.2 della Regione CampaniaSalvini Premier “Al termine di una campagna elettorale complessa, svoltasi in un contesto di grande difficoltà, accentuata dalla avversa congiuntura economica e dal rifiuto di politica da parte degli elettori, che ancora una volta in numero considerevole hanno preferito non esprimere il voto, lasannita è riuscita a raccogliere gli sforzi del lavoro compiuto contribuendo sensibilmente alla elezione di ben duedel territorio, Gianpiero Zinzi alla Camera dei Deputati nel collegio/Caserta ...

da sottolineare come 'crediamo nella centralità del Sud e nel sistema Paese ma non siamo la... l'imprenditrice Giulia Cosenza nel collegio- Avellino e Antonio Iannone a Salerno. Molto ... Benevento, Lega: "Il Sannio ha contribuito all'elezione di due rappresentanti" Il centrodestra si aggiudica i collegi uninominali. Tracollo della Lega, Forza Italia resta marginale ma regge ai tanti addii fratelli d'italia traina ...