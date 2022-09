Belgio, il nuovo Eldorado della droga (Di martedì 27 settembre 2022) Da lunedì scorso Vincent Van Quickenborne, ministro della Giustizia del Belgio, è sotto protezione dopo che quattro persone sospettate di aver preso parte a un complotto per rapirlo, sono state arrestate nei Paesi Bassi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità si tratterebbe di narcotrafficanti. Il ministro ha dichiarato in un messaggio sui social media «di essere al sicuro e in buone mani», tuttavia, una serie di attività programmate sono state subito cancellate. In un videomessaggio trasmesso dall'emittente RTBF, Van Quickenborne ha affermato di essere stato informato dal procuratore federale del paese che era l'obiettivo di un complotto di rapimento e che i sospetti sarebbero stati presto estradati in Belgio e nel suo intervento il ministro ha menzionato «la mafia della droga». Un portavoce ... Leggi su panorama (Di martedì 27 settembre 2022) Da lunedì scorso Vincent Van Quickenborne, ministroGiustizia del, è sotto protezione dopo che quattro persone sospettate di aver preso parte a un complotto per rapirlo, sono state arrestate nei Paesi Bassi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità si tratterebbe di narcotrafficanti. Il ministro ha dichiarato in un messaggio sui social media «di essere al sicuro e in buone mani», tuttavia, una serie di attività programmate sono state subito cancellate. In un videomessaggio trasmesso dall'emittente RTBF, Van Quickenborne ha affermato di essere stato informato dal procuratore federale del paese che era l'obiettivo di un complotto di rapimento e che i sospetti sarebbero stati presto estradati ine nel suo intervento il ministro ha menzionato «la mafia». Un portavoce ...

