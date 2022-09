Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo genitori? La coppia esce allo scoperto (Di martedì 27 settembre 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati in auge, è l’ora di un terzo figlio? La rivelazione della coppia Santiago e Luna Marì sono la gioia della showgirl argentina che chissà non abbia voglia di allargare la sua famiglia. Un fan le fa una domanda ben precisa che non lascia indugi: la coppi aspetta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 settembre 2022)Desono tornati in auge, è l’ora di un terzo figlio? La rivelazione dellaSantiago e Luna Marì sono la gioia della showgirl argentina che chissà non abbia voglia di allargare la sua famiglia. Un fan le fa una domanda ben precisa che non lascia indugi: la coppi aspetta L'articolo proviene da Inews24.it.

Elisa60388018 : RT @tuttopuntotv: Belen Rodriguez è incinta e pensa ad Antonino Spinalbese? La risposta di lei #gfvip #gfvip7 #belen #antoninospinalbese #a… - zazoomblog : Belen Rodriguez incinta? Da Spinalbese a De Martino la showgirl risponde alle voci su Instagram - #Belen… - infoitcultura : Belen Rodriguez è incinta e pensa ad Antonino Spinalbese? La risposta di lei - tuttopuntotv : Belen Rodriguez è incinta e pensa ad Antonino Spinalbese? La risposta di lei #gfvip #gfvip7 #belen… - Alex59635289 : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… -