Beautiful anticipazioni | Eric è in sua balia

Leggi su formatonews

(Di martedì 27 settembre 2022) Brooke e Ridge mettono in guardiada Quinn. La Fuller è molto astuta e sta cercando di manipolarlo per aver il suo perdono. Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Quinn si è recata dae sembra sia stata molto chiara con lui. La Fuller è convinta che la colpa di questa separazione sia di entrambi e non solo la sua.indelle onde (WEB)Di conseguenza il Foorester dopo aver discusso con Quinn penserà molto a quanto si sono detti e capirà che in effetti non ha tutti i torti. Nello stesso tempo Ridge e Brooke si accorgono chesta vacillando e prima che commette un altro errore lo invitano ad accelerare le pratiche di divorzio.: Quinn va da ...