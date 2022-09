Be Real: il nuovo social che ha conquistato la rete (Di martedì 27 settembre 2022) Sembra ormai aver surclassato Instagram, e tutti lo adorano. Aveva già spopolato negli USA durante i mesi estivi, superando addirittura TikTok, con un record di 30 milioni di utenti. Be Real ha poi conquistato anche l’Europa, e l’Italia in particolare. Nasce nel 2020, e già il nome suggerisce l’obiettivo preposto, ovvero quello riportare un po’ di spontaneità anche in un mondo regnato da apparenza e finzione. Be Real, disponibile sia per Android che per iOs, nel 2022 ha raggiunto la fama tra la GenZ catturando momenti di vita vera e quotidianità. Be Real: come funziona? Profilo, amici e interazione. Come ogni social Network che si rispetti è questa la prassi iniziale per utilizzare Be Real. Poi si continua con i commenti, reazioni, e foto. Ma dove è la novità? All’app puoi ... Leggi su zon (Di martedì 27 settembre 2022) Sembra ormai aver surclassato Instagram, e tutti lo adorano. Aveva già spopolato negli USA durante i mesi estivi, superando addirittura TikTok, con un record di 30 milioni di utenti. Beha poianche l’Europa, e l’Italia in particolare. Nasce nel 2020, e già il nome suggerisce l’obiettivo preposto, ovvero quello riportare un po’ di spontaneità anche in un mondo regnato da apparenza e finzione. Be, disponibile sia per Android che per iOs, nel 2022 ha raggiunto la fama tra la GenZ catturando momenti di vita vera e quotidianità. Be: come funziona? Profilo, amici e interazione. Come ogniNetwork che si rispetti è questa la prassi iniziale per utilizzare Be. Poi si continua con i commenti, reazioni, e foto. Ma dove è la novità? All’app puoi ...

