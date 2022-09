“Basta, io esco da qua”. GF Vip 7, tensioni dopo la puntata (e quei filmati). Cosa è successo (Di martedì 27 settembre 2022) Sara Manfuso minaccia di lasciare la casa. Tensione alle stelle dopo la puntata del GF Vip 7. Tutto è partito da alcune clip fatte vedere da Signorini. In questi video, Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. Naturalmente l’ereditiera si è subito risentita: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abBastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo“. A quel punto, durante gli spot, Sara Manfuso si è sfogata ed ha anche minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. La gieffina si è lamentata per come è stata dipinta in puntata: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Sara Manfuso minaccia di lasciare la casa. Tensione alle stelleladel GF Vip 7. Tutto è partito da alcune clip fatte vedere da Signorini. In questi video, Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. Naturalmente l’ereditiera si è subito risentita: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abnza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo“. A quel punto, durante gli spot, Sara Manfuso si è sfogata ed ha anche minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. La gieffina si è lamentata per come è stata dipinta in: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. ...

DomenicoMazzil5 : RT @nvcleare: io raga non esco più di casa,è bellissima basta. @Manilanazzaro #lavapiatters - ColBridgerton1 : @BenedictBgdr No Penelope sta dormendo non esco a lasciarla sola con due bambini piccoli.. ho tutto l’alcool che vu… - luisjimin : basta smetto di commentare quelle foto altrimenti ne esco pazza - CaputMundi88 : @Daddomilaz99 @LifeOnMarsUk85 @sandro_rosco È una cazzata. In termini calcistichi se me ne esco con 'messi e ronald… - codyxlxffy : basta ora esco da twitter -