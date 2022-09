Basket, Supercoppa: Olimpia Milano e Virtus Bologna, ennesima rivincita tra le regine d’Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Si disputano domani le semifinali della Supercoppa italiana di Basket e in serata sul parquet del Palaleonessa A2A di Brescia scenderanno in campo l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. rivincita anticipata tra le due finaliste del campionato dell’anno scorso, ma anche del 2021, e tra le due finaliste dell’ultima Supercoppa, ma anche quella del 2020. Insomma, in campo scendono le due favorite d’obbligo anche per questa stagione e c’è grande attesa per il primo scontro diretto tra Ettore Messina e Sergio Scariolo, con il tecnico delle V-Nere che torna in panchina dopo il successo continentale con la Spagna. E ad affrontarsi sono due formazioni rinnovate e che, quest’anno, avranno modo di sfidarsi anche in Eurolega. Insomma, quella di domani promette di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Si disputano domani le semifinali dellaitaliana die in serata sul parquet del Palaleonessa A2A di Brescia scenderanno in campo l’e laanticipata tra le due finaliste del campionato dell’anno scorso, ma anche del 2021, e tra le due finaliste dell’ultima, ma anche quella del 2020. Insomma, in campo scendono le due favorite d’obbligo anche per questa stagione e c’è grande attesa per il primo scontro diretto tra Ettore Messina e Sergio Scariolo, con il tecnico delle V-Nere che torna in panchina dopo il successo continentale con la Spagna. E ad affrontarsi sono due formazioni rinnovate e che, quest’anno, avranno modo di sfidarsi anche in Eurolega. Insomma, quella di domani promette di ...

