Basket | Kyrie Irving | “Non vaccinarmi? Mi è costato un contratto da 100 milioni di euro”

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo molto tempo, Kyreha rotto il suo silenzio. La guardia dei Brooklyn Nets è tornato a parlare della sua situazione di salute ed economica, in un lungo periodo che l’ha visto protagonista tantissimo sui media statunitensi e non solo per la sua volontà di non vaccinarsi. Come riporta Sky Sport, il cestista classe 1992, ha affermato: “C’erano delle opzioni sul tavolo, ma non così tante per via dello stigma attaccato al mio nome: vuole davvero giocare o non gli interessa? È o non è totalmente dedicato alla causa? L’ho trovato parecchio ingiusto”. Poi ha aggiunto: “Prima del via della scorsa stagione ho rinunciato a oltre 100di dollari e a un accordo quadriennale per non essermi vaccinato”. Infineha commentato così la “pressione” che gli è stata messa dalla società in merito alla possibilità o meno di vaccinarsi ...