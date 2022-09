Basket | Irving | “La rinuncia al vaccino mi è costata 100 milioni di dollari”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Kyrienon è mai banale nelle sue dichiarazioni e il fuoriclasse dei Brooklyn Nets non si è smentito. In occasione del media day NBA, il playmaker ha dichiarato di essere stato vicino a lasciare la sua attuale squadra: “C’erano delle opzioni sul tavolo, ma non così tante per via dello stigma attaccato al mio nome: vuole davvero giocare o non gli interessa? È o non è totalmente dedicato alla causa? L’ho trovato parecchio ingiusto“. Lo stigma che viaggia in parallelo al nome diè quello di essere fra i pochissimi giocatori NBA a non essersi ancora vaccinato.al riguardo ha parlato di un “ultimatum” datogli dal front office: se vuoi firmare l’estensione di contratto ti devi vaccinare, aggiungendo: “Prima del via della scorsa stagione hoto a oltre 100di ...