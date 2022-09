Basket | Irving | ' il no al vaccino mi è costato 100 milioni di dollari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) New York, 27 set. - (Adnkronos) - Una delle voci più attese ai media day di tutta la lega era senz'altro quella di un personaggio sempre controverso come Kyrie. La point guard di Brooklyn non si è tirato indietro davanti a nessuna domanda, dopo un'estate in cui lui stesso ha ammesso di essere stato vicino a cambiare aria. "C'erano delle opzioni sul tavolo, ma non così tante per via dello stigma attaccato al mio nome: vuole davvero giocare o non gli interessa? È o non è totalmente dedicato alla causa? L'ho trovato parecchio ingiusto", ha commentato. Lo stigma a cui fa riferimento è ovviamente quello di essere uno dei pochi giocatori ancora non vaccinati contro il Covid-19 di tutta la lega, decisione che - con il mandato imposto dallo stato di New York sull'obbligo di vaccinazione - ha portato in un primo momento alla sua esclusione dal ...