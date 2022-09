Barcellona | si gioca al Montjuic nel 2023 2024 Ma gli abbonati superano i posti disponibili

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Il Camp Nou si rifà il look e iltrasloca. Nella stagionela squadra blaugrana giocherà all’Estadi Olímpic de Montjuïc. Come riporta ‘Què T’hi Jugues!’, in onda sull’emittente catalana Cadena SER, per il club sorge il problema abbonamenti: lo stadio ha 59.000, gliinvece sono 83.000. L’ipotesi, secondo Sport, è di stabilire una rotazione degli. L’Estadi de Montjuïc è stato costruito nel 1927 e deve il progetto alla candidatura dicome sede dell’Olimpiade del 1928 (poi andata ad Amsterdam). L’impianto ha ospitato per dodici anni l’Espanyol, la rivale cittadina del. SportFace.