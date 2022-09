Barcellona, si ferma Hector Bellerin (Di martedì 27 settembre 2022) Il Barcellona dovrà fare a meno di Hector Bellerin, l’esterno si è fermato per un infortunio soleo della gamba sinistra Grana in casa Barcellona per Xavi. Il tecnico dei blaugrana sarà costretto a rinunciare ad Hector Bellerin in vista dei prossimi impegni. L’esterno si è infatti fermato in allenamento. Di seguito il comunicato del club. ? COMUNICADO MÉDICO@HectorBellerin ha notado unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Mañana se le realizarán más pruebas para saber el alcance exacto de estas molestias. pic.twitter.com/UyRyYCgqN2— FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 27, 2022 «Hector Bellerin ha accusato qualche fastidio al soleo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Ildovrà fare a meno di, l’esterno si èto per un infortunio soleo della gamba sinistra Grana in casaper Xavi. Il tecnico dei blaugrana sarà costretto a rinunciare adin vista dei prossimi impegni. L’esterno si è infattito in allenamento. Di seguito il comunicato del club. ? COMUNICADO MÉDICO@ha notado unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Mañana se le realizarán más pruebas para saber el alcance exacto de estas molestias. pic.twitter.com/UyRyYCgqN2— FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 27, 2022 «ha accusato qualche fastidio al soleo ...

