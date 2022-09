Barcellona, si ferma Bellerin: esami nelle prossime ore per il difensore (Di martedì 27 settembre 2022) Nuovo infortunio in casa Barcellona. Il tecnico Xavi Hernandez sarà costretto a rinunciare ad Hector Bellerin per le prossime partite, poiché il difensore ha avvertito un problema alla gamba sinistra nel corso dell’ultimo allenamento. nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a degli accertamenti per capire la reale entità dell’infortunio e quantificare i tempi di recupero. Ecco la nota dei blaugrana: “Hector Bellerin ha accusato qualche fastidio al soleo della gamba sinistra durante l’allenamento odierno. Domani verranno effettuati altri test per scoprire l’esatta entità del problema”. COMUNICADO MÉDICO@HectorBellerin ha notado unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Mañana se le realizarán más pruebas ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Nuovo infortunio in casa. Il tecnico Xavi Hernandez sarà costretto a rinunciare ad Hectorper lepartite, poiché ilha avvertito un problema alla gamba sinistra nel corso dell’ultimo allenamento.ore il giocatore si sottoporrà a degli accertamenti per capire la reale entità dell’infortunio e quantificare i tempi di recupero. Ecco la nota dei blaugrana: “Hectorha accusato qualche fastidio al soleo della gamba sinistra durante l’allenamento odierno. Domani verranno effettuati altri test per scoprire l’esatta entità del problema”. COMUNICADO MÉDICO@Hectorha notado unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Mañana se le realizarán más pruebas ...

cmdotcom : Barcellona, si ferma anche Bellerin: in dubbio per Maiorca e #Inter - sportli26181512 : Barcellona, si ferma anche Bellerin: in dubbio per Maiorca e Inter: Barcellona alle prese con un nuovo infortunio.… - sportface2016 : #Liga | #Barcellona, si ferma #Bellerin: esami nelle prossime ore per il difensore - sportli26181512 : Supersport a Barcellona: Aegerter non si ferma, Steeman torna a vincere: Aegerter eguaglia il record di dodici vitt… - vnowis : Comunque Barcellona non si ferma mai, sempre attiva, meravigliosa -