Barbie, il film “orfano” della hit degli Aqua: niente “Barbie girl”, ecco perché (Di martedì 27 settembre 2022) Sembrava un connubio perfetto, ma rimarrà solamente una fantasia: Barbie girl degli Aqua non farà parte della colonna sonora di Barbie. Tra i titoli più attesi del prossimo anno, la pellicola dovrà dunque fare a meno della storia hit Anni Novanta: ecco quale sarebbe il motivo. Il 2022 non è ancora giunto al termine eppure la lista dei progetti più attesi per il prossimo anno è già considerevolmente lunga. Tra i titoli che si apprestano a catalizzare l’attenzione su di loro è impossibile non menzionare Barbie, per la regia di Greta Gerwig, previsto in arrivo a luglio 2023. Sin dalla diffusione delle prime immagini, in cui Margot Robbie e Ryan Gosling si mostravano nei loro sgargianti ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 settembre 2022) Sembrava un connubio perfetto, ma rimarrà solamente una fantasia:non farà partecolonna sonora di. Tra i titoli più attesi del prossimo anno, la pellicola dovrà dunque fare a menostoria hit Anni Novanta:quale sarebbe il motivo. Il 2022 non è ancora giunto al termine eppure la lista dei progetti più attesi per il prossimo anno è già considerevolmente lunga. Tra i titoli che si apprestano a catalizzare l’attenzione su di loro è impossibile non menzionare, per la regia di Greta Gerwig, previsto in arrivo a luglio 2023. Sin dalla diffusione delle prime immagini, in cui Margot Robbie e Ryan Gosling si mostravano nei loro sgargianti ...

