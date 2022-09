Barbie, il film con Margot Robbie non conterrà Bargie Girl degli Aqua: "Troppo stucchevole" (Di martedì 27 settembre 2022) Barbie Girl, hit dance degli anni '90 lanciata dalla band scandinava Aqua, non farà parte della colonna sonora del film su Barbie con Margot Robbie Il giocoso brano degli Aqua Barbie Girl, che quest'anno compie 25 anni, non sarà usato nella colonna sonora di Barbie, film di Greta Gerwig con Margot Robbie. In un'intervista a Variety pubblicata lunedì, la cantante norvegese Lene Nystrøm ha affermato che usare il successo del gruppo del 1997 - che quest'anno compie 25 anni, insieme all'album di debutto di Aqua, Aquarium - nel film con Margot ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022), hit danceanni '90 lanciata dalla band scandinava, non farà parte della colonna sonora delsuconIl giocoso brano, che quest'anno compie 25 anni, non sarà usato nella colonna sonora didi Greta Gerwig con. In un'intervista a Variety pubblicata lunedì, la cantante norvegese Lene Nystrøm ha affermato che usare il successo del gruppo del 1997 - che quest'anno compie 25 anni, insieme all'album di debutto dirium - nelcon...

Cami71Michele : @Maruzzella2022 Bellissima e bravissima attrice. Credo la migliore nuova attrice. Ha già interpretato ruoli diversi… - pheeleeppo : @jiwonetto Watch us guardare di nascosto in caserma l’intero catalogo dei film di Barbie - wingsliberty4 : lo schiaccianoci, Raperonzolo, Il lago dei cigni, la principessa e la povera, Barbie e la magia di Pegaso diciamo t… - wingsliberty4 : molto importante che non si ferma mai, per il momento non ho niente ma non penso che le prenderò invece penso che f… - wingsliberty4 : adoro il personaggio, le canzoni, i film tutto quanto anche la linea delle bambole in passato ne avevo alcune anche… -