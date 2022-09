Bando Brevetti+, da oggi via alle domande: contributi a fondo perduto fino a 140mila euro (Di martedì 27 settembre 2022) Al via da oggi le domande per il Bando Brevetti+ per incentivare la valorizzazione dei brevetti. Il Bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese italiane, incluse le startup innovative. La misura agevolativa prevede il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di servizi specialistici di industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento tecnologico dei brevetti. Lo stanziamento ammonta a 30 milioni. L’iniziativa prevede dei contributi a fondo perduto per sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese, fino ad un importo massimo di 140 mila euro. Non è prevista una scadenza per l’invio delle richieste. L’incentivo è a sportello: a partire da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) Al via daleper ilper incentivare la valorizzazione dei brevetti. Ilsi rivolgemicro, piccole e medie imprese italiane, incluse le startup innovative. La misura agevolativa prevede il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di servizi specialistici di industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento tecnologico dei brevetti. Lo stanziamento ammonta a 30 milioni. L’iniziativa prevede deiper sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese,ad un importo massimo di 140 mila. Non è prevista una scadenza per l’invio delle richieste. L’incentivo è a sportello: a partire da ...

ildenaro_it : #Bando #Brevetti+, da oggi via alle #domande: #contributiafondoperduto fino a 140mila euro - SardegnaImpresa : ?? Brevetti+, domande per il nuovo bando da 30 milioni del @MISE_GOV ?? Termini aperti da oggi per le domande delle P… - TutelaMarchio : Brevetti+, domande per il nuovo bando da 30 milioni di euro | SardegnaImpresa: ... per la concessione di incentivi… - Cluster_LLS : Nuovo bando 2022 per #finanziamenti in riferimento alla realizzazione di programmi di #valorizzazione dei brevetti… - AbruzzoBandi : RT @FASI_eu: ?? Si è aperto il 24 settembre il bando #PNRR per invenzioni brevettate dalle università, mentre domani scattano i termini per… -