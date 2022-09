Balotelli Sion, è già finita? In Svizzera sicuri: lo rivogliono in Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Balotelli Sion, è già finita l’avventura dell’attaccante in Svizzera? I media parlano di un possibile ritorno in Italia Come riferito dalla stampa Svizzera, Mario Balotelli potrebbe lasciare il Sion già a gennaio. In Svizzera l’avventura dell’attaccante non è partita bene e molti sono i rumors che lo vorrebbero in procinto di fare ritorno in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022), è giàl’avventura dell’attaccante in? I media parlano di un possibile ritorno inCome riferito dalla stampa, Mariopotrebbe lasciare ilgià a gennaio. Inl’avventura dell’attaccante non è partita bene e molti sono i rumors che lo vorrebbero in procinto di fare ritorno in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

