Balotelli, è già crisi al Sion: contatti per il ritorno in Italia a gennaio (Di martedì 27 settembre 2022) Mario Balotelli non si è ambientato in Svizzera, il rendimento con la maglia del Sion non è stato all’altezza. L’attaccante ex Milan e Inter è stato molto criticato nelle ultime settimane e il rapporto sembra essersi già compromesso. Le qualite tecniche di SuperMario non sono assolutamente in discusSione, ma il calciatore ha bisogno di sentire la fiducia per esprimersi al meglio. L’addio al Sion è molto probabile, già dalla prossima sesSione di mercato. Sono stati avviati dei contatti per il ritorno in Italia, in particolar modo è fortissimo l’interesse del Cagliari. La squadra di Liverani è una candidata alla promozione in Serie A, ma il percorso delle prime partite è stato limitato da qualche passo falso. La dirigenza è alla ricerca di un attaccante ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Marionon si è ambientato in Svizzera, il rendimento con la maglia delnon è stato all’altezza. L’attaccante ex Milan e Inter è stato molto criticato nelle ultime settimane e il rapporto sembra essersi già compromesso. Le qualite tecniche di SuperMario non sono assolutamente in discuse, ma il calciatore ha bisogno di sentire la fiducia per esprimersi al meglio. L’addio alè molto probabile, già dalla prossima sese di mercato. Sono stati avviati deiper ilin, in particolar modo è fortissimo l’interesse del Cagliari. La squadra di Liverani è una candidata alla promozione in Serie A, ma il percorso delle prime partite è stato limitato da qualche passo falso. La dirigenza è alla ricerca di un attaccante ...

