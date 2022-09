BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI NON SI SPOSTA PER L’INUTILE AUSTRIA-ITALIA (Di martedì 27 settembre 2022) Da una parte BALLANDO con le STELLE, lo show di punta dell’autunno di Rai1, dall’altra AUSTRIA-ITALIA, una partita inutile. Lo show di MILLY CARLUCCI da mesi è calendarizzato per sabato 19 novembre, così come la partita della Nazionale è segnata per domenica 20 novembre. I calendari si preparano con largo anticipo, finché arriva la richiesta della Figc di anticipare l’amichevole di un giorno, chiedendo di SPOSTAre BALLANDO con le STELLE in altra data. La riSPOSTA della Rai è stata “no”, come riferisce il Corriere della Sera. BALLANDO rimane al sabato. La Figc aveva proposto alla Rai, titolare dei diritti, di anticipare la sfida agli AUSTRIAci la sera del 19. Ma da viale Mazzini la ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 settembre 2022) Da una partecon le, lo show di punta dell’autunno di Rai1, dall’altra, una partita inutile. Lo show dida mesi è calendarizzato per sabato 19 novembre, così come la partita della Nazionale è segnata per domenica 20 novembre. I calendari si preparano con largo anticipo, finché arriva la richiesta della Figc di anticipare l’amichevole di un giorno, chiedendo direcon lein altra data. La ridella Rai è stata “no”, come riferisce il Corriere della Sera.rimane al sabato. La Figc aveva proposto alla Rai, titolare dei diritti, di anticipare la sfida aglici la sera del 19. Ma da viale Mazzini la ...

