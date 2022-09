Aveva dissezione carotidea ma è stato dimesso Muore a 19 anni Indagati 12 medici

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 27 settembre 2022) Il dramma di Leonardo Preteso si è consumato all’alba di giovedì scorso, i genitori, di Taranto, affranti, hanno presentato denuncia. Disposta per giovedì prossimo l’autopsia Dopo un episodio di parestesia gli era stata riscontrata unadella carotide e dopo l’esito di quell’esame era tornato ancora in ospedale con gli stessi problemi, ma l’no sempre rimandato a casa con una cura farmacologica: lo scorso giovedì notte, però, dal Santissima Annunziata non è più uscito vivo. Riscontrando l’esposto presentato dai genitori, distrutti per la morte del figlio poco più che maggiorenne, e che si sono rivolti a Studio3A, la Procura di Taranto, tramite del Pubblico Ministero dott. Mariano Evangelista Buccoliero, ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo sul decesso di Leonardo Preteso, cheappena 19 ...