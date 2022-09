Avellino, ancora guai per Taurino: scatta l’allarme infortuni (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ allarme rosso in casa Avellino, dopo la sfida di sabato sera a Latina. Nel secondo giorno di allenamento in vista della sfida contro il Potenza, Roberto Taurino si trova con tutte le ali ai box. Giuseppe Guadagni nel corso dell’allenamento di ieri ha rimediato una botta al ginocchio. È stato subito trasportato presso la clinica Villa Esther per gli opportuni accertamenti che hanno evidenziato una forte contusione. Osserverà riposo e verrà valutato nei prossimi giorni; Mamadou Kanoute ha svolto allenamento differenziato gestendo il fastidio al ginocchio avvertito la scorsa settimana. Antonio Di Gaudio ha svolto allenamento differenziato poiché sta recuperando dalla botta rimediata in Monopoli-Avellino; Tommaso Ceccarelli è stato posto a riposo dopo aver rimediato una botta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ allarme rosso in casa, dopo la sfida di sabato sera a Latina. Nel secondo giorno di allenamento in vista della sfida contro il Potenza, Robertosi trova con tutte le ali ai box. Giuseppe Guadagni nel corso dell’allenamento di ieri ha rimediato una botta al ginocchio. È stato subito trasportato presso la clinica Villa Esther per gli opportuni accertamenti che hanno evidenziato una forte contusione. Osserverà riposo e verrà valutato nei prossimi giorni; Mamadou Kanoute ha svolto allenamento differenziato gestendo il fastidio al ginocchio avvertito la scorsa settimana. Antonio Di Gaudio ha svolto allenamento differenziato poiché sta recuperando dalla botta rimediata in Monopoli-; Tommaso Ceccarelli è stato posto a riposo dopo aver rimediato una botta ...

